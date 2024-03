En las próximas semanas se abrirá el Planetario durante los fines de semana para que niños, jóvenes y también adultos puedan disfrutar de funciones, charlas, ver cortometrajes y participar de actividades y talleres relacionados con la astronomía.

En ese contexto que en RedNews te diremos las fechas, precios y cómo llegar a este entretenido panorama.

Planetario abrirá los fines de semana: Conoce la fecha, precios y cómo llegar

Planetario informó a través de su sitio web que desde el sábado 13 de abril abrirán en las siguientes fechas:

Sábados : 13, 20 y 27 de abril.

Domingo: 14, 21 y 28 de abril.

Las entradas te permiten acceder a una serie de actividades desde las 11:00 a 16:00 horas, entre las que destacan:

Una función de una película fulldome

Una charla del cielo nocturno y show de constelaciones con el proyector Carl Zeiss VI

con el proyector Carl Zeiss VI El cortometraje Ciclos Vitales en conjunto con Enel Distribución

en conjunto con Participar en las actividades y talleres disponibles después de función hasta las 16 horas

después de función hasta las 16 horas Ambiente climatizado

Zona de picnic

Estacionamientos gratuitos al interior de Planetario

Coldplay y Pink Floyd se unen al Planetario

Coldplay por el Universo es un musical inmersivo de 1 hora con imágenes en 360º de Planetario y las 5 mil estrellas del proyector óptico Carl Zeiss VI.

El setlist incluye 11 canciones: The Scientist; Clocks; Viva la Vida; Speed of Sound; Yellow; Hymn for the Weekend; Paradise; Fix You; Adventure of a Lifetime; My Universe y A Sky Full of Stars.

Cuenta con un precio de $12.000 pesos y comienza a las 17:00 horas los sábados.

Además, Pink Floyd por el Universo destaca por una experiencia única en 360°, con espectaculares imágenes inmersivas del Universo.

Revisa el setlist: 1. Comfortably numb 2. Time 3. Learning to fly 4. Run like hell 5. Shine on your crazy diamond 6-9 6. Remember a day 7. Brain damage + Eclipse 8. Happiest day 9. Another brick in the wall + One of these days

¿Dónde compro las entradas al Planetario?

Adquiere tus entradas al Planetario para el sábado o domingo:

Adultos $5.000

$5.000 Niños y niñas $4.000 (2 a 17 años)

$4.000 (2 a 17 años) Adulto mayor $4.000 (60 años y más)

El Planetario se encuentra ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central, a pasos de la estación de Metro del mismo nombre.