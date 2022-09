Coldplay termina hoy su paso por Chile con el cuarto y último concierto en el país. La banda británica llegó a territorio nacional con la gira mundial Music of the Sphers y ha sorprendido toda la semana con exitosas shows en el Estadio Nacional.

Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion regresaron con algunos de sus más grandes éxitos como “Paradise” y “Fix You”, pero también con canciones de su álbum más reciente “Music of the Sphers”, como “Higher Power”, “My Universe” y “Biutyful”.

Princesa Alba y Camila Cabello son las encargadas de telonear a la agrupación, cada una con un show propio.

El concierto comienza a las 21:15 horas, pero las puertas del recinto se abren a las 17:00 horas. Antes de que Coldplay aparezca en el escenario se presentan las teloneras: la cantante chilena sale a las 19:00 horas, mientras que la artista cubana se presenta a las 19:55 horas.



¿Cuánto dura el concierto de Coldplay?

El concierto de Coldplay dura casi dos horas.

El setlist del concierto es el siguiente:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weeknd

Don’t Panic

Politik

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Humankind

Fix You

Biutyful