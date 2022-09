Coldplay se despide hoy de Chile después de tres exitosos conciertos en el Estadio Nacional. La banda británica se presentará esta noche por cuarta vez con el último concierto de la gira Music of the Sphers en territorio nacional, para continuar con el tour en Brasil y Argentina el próximo mes.

El grupo compuesto por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion entonará algunos de sus más grandes éxitos como “Paradise” y “The Scientist”, aunque el setlist también incluirá canciones de su álbum más reciente “Music of the Sphers”, como “Higher Power”, “My Universe” y “Biutyful”.

La cantante chilena Princesa Alba y la cantante cubana Camila Cabello también se despedirán del público hoy y presentarán su último show cómo teloneras de Coldplay en Chile.



¿A qué hora es el concierto de Coldplay hoy?

El concierto se realizará en el Estadio Nacional. Las puertas se abrirán a las 17:00 horas.

Princesa Alba saldrá al escenario a las 19:00 horas, mientras que Camila Cabello se presentará a eso de las 19:55 horas.

El concierto de Coldplay iniciará a las 21:15 horas y se prevé que dure casi dos horas.



¿Cómo llegar al Estadio Nacional?

Las personas que viajen en Metro de Santiago deberán bajarse en la estación Estadio Nacional de la línea L6.

Por otro lado, las micros que tienen rutas que pasan cerca de Estadio Nacional son las 117, 506V, 507, 508, 510, 516, 519 y D13.

Es importante mencionar que el servicio de Metro finaliza a las 23:00 horas y que el show termina pasada esa hora, por lo tanto deberás buscar una alternativa diferente para regresar a tu hogar.



¿Cómo obtener pulseras luminosas?

Las pulseras luminosas que usa el público durante los conciertos de Coldplay son gratuitas. Para obtenerlas debes acercarte a los asistentes que las entregan durante el ingreso del público al recinto. Ten presente que debes devolverlas una vez que termine el show.