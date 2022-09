Solo quedan unas pocas horas para que comience el primer concierto de esta semana de Coldplay en Chile.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Nacional este martes 20, miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de septiembre.

Los conciertos contarán con la participación de la famosa cantante americana Camila Cabello y la artista nacional Princesa Alba, como teloneras de la banda británica.

Es importante tener claro, para no tener ningún inconveniente, que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 17:00 horas, y para poder acceder al recinto es obligatorio haber subido el Pase de Movilidad habilitado a la página de PuntoTicket, donde será verificado.

Algunas de las canciones del repertorio que tocará Coldplay en nuestro país estos días son: Higher Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, Charlie Brown, The Scientist, Viva la Vida, Orphans, Yellow, Let Somebody Go y Midnight.

Cabe mencionar que, Chris Martin y los demás integrantes de Coldplay, visitarán Chile en el marco de su gira mundial Music of the Spheres, la cual terminará el 19 de julio del año 2023 en Amsterdam, Países Bajos.

¿Cómo puedo subir el Pase de Movilidad para ir al concierto de Coldplay?

Para hacerlo, tienes que ingresar a ESTA página de PuntoTicket, donde deberás escribir tu RUT.

Luego, en donde dice Selecciona un archivo tendrás que subir tu Pase de Movilidad en PDF, o simplemente, subir una foto de buena calidad del código QR que se encuentra en la parte de atrás de tu cédula de identidad. Después, solo haz clic en Examinar, y listo.