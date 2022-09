Este martes 20 de septiembre comienza el primer día de concierto de Coldplay en Chile, banda británica que se presentará en nuestro país también el 21, 23 y 24.

Los integrantes de Coldplay nos visitarán en el marco de su gira mundial Music of the Spheres, la cual terminará el 19 de julio del año 2023 en Amsterdam, Países Bajos.

Los cuatro conciertos se realizarán en el Estadio Nacional y serán teloneados por la famosa cantante americana Camila Cabello y por la artista nacional Princesa Alba.

Algunas de las canciones del repertorio que tocará Coldplay en Chile son Higher Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, Charlie Brown, The Scientist, Viva la Vida, Orphans, Yellow, Let Somebody Go y Midnight.

Es importante recordar que para ingresar al concierto, los asistentes deben subir su Pase de Movilidad activo a la página web habilitada de PuntoTicket (AQUÍ).

Algunos consejos de la productora del concierto, DG Medios, es llegar con anticipación al evento, llevar mascarilla ya que su uso será obligatorio, y no ingresar con alimentos o bebidas (dentro del estadio habrá puntos de venta).

¿A qué hora se abren las puertas del Estadio Nacional para el concierto?

La productora del concierto informó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 17:00 horas.