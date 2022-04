La gente no se cansa de los comentarios no solicitados y fuera de lugar, por lo mismo la cantante Camila Cabello compartió un furioso descargo por medio de su Instagram con el que arrasó con las opiniones tanto de paparazzis como de su fanaticada más radical, por constantemente criticar las formas de su cuerpo.

"Cada vez que iba al club de playa en Miami me fotografiaban, de alguna manera cada vez que hacía el check in los paparazzi sabían y me sacaban fotos en bikini y me sentía super vulnerable y no preparada", apunta en el comienzo de su descargo la intérprete de 25 años.

La reflexión de la cantante tiene que ver particularmente con el hecho de que al ser expuesta sin consentimiento por los paparazzis, posteriormente se ha visto como blanco de las más diversas e irrisorias críticas debido a que su cuerpo no cumple con los estereotipos de belleza hegemónicos.

Así, en múltiples ocasiones fue criticada por no ajustarse a la imagen de lo que se espera que sea el cuerpo de una mujer.

"Yo usaba bikinis que eran muy chicos y no me importaba como me veía, pero veía las fotos y los comentarios en internet y me daba rabia", lamentó la artista.

Ante eso, "me bajaba el autoestima me intentaba recordar que esos eran los pensamientos culturales, no los míos. Una cultura tan acostumbrada a una imagen de lo que supuestamente debe ser el cuerpo de una mujer y que es completamente irreal".

La resolución de Camila Cabello

Debido a este escenario de juicio público a través de redes sociales, Camila Cabello sostuvo que "hoy me compré un bikini, un conjunto muy bonito, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al mar, porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa".

"Contuve la respiración tan fuerte que hasta me dolían los abdominales. No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. No podía relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude".

"Todavía no estoy en el punto de mi viaje donde me importe una mierda. Cuando lo pienso intelectualmente yo sé que mi físico no determina lo saludable, feliz o sexy que soy", postuló de paso.

Aunque, antes de cerrar su mensaje, Cabello acepta que "emocionalmente, el mensaje que recibo de la sociedad suena fuerte en mi propia cabeza. Irónicamente, toda la terapia, todo el trabajo interno va encaminado a tratar de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Estoy de luto por ella hoy".