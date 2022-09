Coldplay se acerca a pasos agigantados a Chile. Pero antes la banda llamó la atención por un curioso momento que se vivió en el concierto que ofrecieron en Perú, pidiéndole a los fanáticos que disfruten más de la experiencia en vivo, en vez de preocuparse de grabar con sus teléfonos.

El llamado no es nuevo, se ha replicado en un par instancias a lo largo de la gira mundial de los ingleses para promocionar Music of the Spheres, cuando llama la atención del líder de la agrupación, y lo ocurrido en Lima fue la más reciente.

Coldplay | ¿Qué dijo Chris Martin a los fans?

"Quiero pedir un pequeño favor", partió comentando el vocalista Chris Martin en medio del espectáculo que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Perú.

Entonces, el mensaje medio en inglés medio en español continuó: "Si es posible que, solo por una canción, saltar más alto, cantar un poquito más fuerte. Solo por una canción. Si es posible, podemos hacerlo sin celulares, sin cámaras, nada".

"Solo tu corazón y tu cuerpo", remató.

Paradójicamente, el periodista peruano Erick Osores registró el momento con su smartphone, para posteriormente compartirlo en su Instagram.

"Chris Martin de #Coldplay detiene el concierto en Lima para pedirle a la gente que canten o salten al menos una canción con el corazón y que dejen de grabar", recalcó el reportero.

En un comentario aparte, el mismo Osores lamentó que "pasa igual en los partidos, todos atentos a grabar antes que a disfrutar".