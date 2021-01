"El pibe de las nenas": El ex de Oriana Marzoli, Luis Mateucci, estrena su carrera musical

El conocido participante de realitys shows, que se hizo conocido en nuestro país por participar en Volverías con tu Ex y Doble Tentación junto a su ex pareja, la siempre polémica Oriana Marzoli, acaba de lanzar la primera canción de su nueva carrera musical titulada "Mi ex".

Antes del lanzamiento el argentino señaló en su Instagram que "lo que viene, se viene muy duro... Gracias a Chile y toda la gente que sigue confiando en mí... pronto el nuevo hit del verano".

Juliana Cagna ex participante de Volverías con tu Ex fue la protagonista del primer single del trasandino, antes del lanzamiento en broma señaló en sus redes sociales que "Maluma no existís, Balvin no existís, Jennifer Aniston no existís, porque de verdad la actriz principal de ese video... diosa"

"Ella me llama y soy su ex ex ex, ella me busca y soy su ex ex ex" es el coro de lo que promete Mateucci será el hit del verano. "Con mi chilena se pasa las penas" se escucha en otra estrofa, del videoclip que ya tiene más de 3000 visitas en los primeros minutos de su lanzamiento.

Hace un tiempo Luis generó comentarios en las redes tras un cambio radical de look, donde corto gran parte de su pelo y se lo tiño de un color rubio potente, donde incluso alguno de sus seguidores hicieron la comparación con Maluma.

Mateucci se hizo conocido en Chile tras ser parte de varias polémicas al interior del reality show junto con su ex novia, luego nuevamente acaparó las portadas tras el termino de la relación, en el cual ambos se enfrentaron públicamente.