Fran García-Huidobro recuerda el incómodo momento que vivió por culpa de Mayte Rodríguez y Diego Boneta

En una nueva emisión del programa "Cómplices", que conduce Ignacio Gutiérrez con Francisca García-Huidobro, recordaron una compleja situación que vivieron gracias al protagonista de Luis Miguel, la serie, Diego Boneta y la actriz nacional Mayte Rodríguez.

Durante la gala del Festival de Viña del Mar de 2017, Fran y Nacho eran los conductores del espacio que recibía a las celebridades que pasaban por la Alfombra Roja, en ese tiempo el actor mexicano y la actriz de Infiltradas tenían una relación.

"No te olvides de la ordinariez que hicieron ambos en la alfombra roja de Viña", comenzó diciendo Fran, luego continuó su relato " Mayte Rodríguez y Diego Boneta eran rostros de una multi tienda de retail, que era la competencia de la multi tienda que auspiciaba no solo la gala de Viña sino el festival completo".

"En la reunión de pauta, se nos informa a los animadores de la gala que éramos yo, Nacho y Sergio Lagos, que ellos dos no pueden pasar la alfombra roja juntos porque son de la multitienda de la competencia".

Ignacio comenta que durante la Alfombra Roja se le acerca el actor a decirle "¿Tú eres Nacho?¿A qué hora viene Mayte?”

"Yo le dije 'no tienes que pasar diferente' y se quedó al lado mío esperándola". contó el periodista.

"Dejo la cag*, porque imagínate Ceci, Diego Boneta, en pleno highlight de la serie de Luis Miguel y el tipo pasa la alfombra, se queda con Nacho, sigue caminando y la espera"

La ex conductora de Primer Plano señaló que a través de la "muela" en su oído le dicen "bájate, bájate y anda ha hablar con él(...) que no se pueden sacar una foto juntos, después yo quede como una acosadora. Chicas con todo respeto, no me parece atractivo Diego Boneta".

Luego agregó: "era una situación muy complicada porque la gente de la multi tienda oficial corría diciendo 'voy a sacar mi auspicio, no voy a auspiciar el festival'".

"Si no hubiese sido por el Botox no se que hubiese dio de nosotros dos", comentó Nacho.

“Yo no fui a acosar a Diego Boneta, no me interesa, me gusta otro tipo de hombres, fui simplemente porque había que separarlos a como fuera lugar"

Asimismo, Fran agregó que: "Durante toda la noche, en el lugar donde se comen, corrían todas las personas del área comercial tratando de arreglar la situación"

Ignacio mencionó que ambos ingresaron a la gala y que fue extremadamente incómodo. "Fue terrible por que prácticamente nos apuntaban con el dedo, como diciendo por culpa de ustedes todos estos canales se van a la punta del cerro".

A mi Diego me dijo 'A qué hora pasa Mayte" y yo de pavo le digo todavía falta y el se paró alado mío y de la Fran a esperarla. Los productores se veían en el plano pero tampoco iban a tomar de las mechas Diego boneta y sacarlo", concluyeron comentando.