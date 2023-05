Todas y todos conocemos “La Divina Comida”, el famoso programa de conversación donde cuatros famosos de la TV chilena, visitan sus casas para preparar los distintos menús que ofrecen los artistas y personas del espectáculo. Así mismo, durante un episodio, la actriz Mayte Rodríguez comentó sobre un duro momento que pasó junto a su mamá Carolina Arregui y hermana menor María Jesus Sothers.

Mayte Rodríguez revela detalles de accidente con su mamá Carolina Arregui

"Vi un gato pasar muy rápido y le alcancé a pegar, según yo... Me pongo a llorar y digo 'qué hago, cómo me doy la vuelta acá'. Llamo a mi mamá y le digo: 'Mamá, atropellé a un gato'".

Tras el llamado, Carolina Arregui y su hija menor, María Jesús, se dirgieron hasta el lugar en el que se encontraba la modelo para buscar una solución al problema.

“En eso que llegamos yo me bajo y mi mamá empezó a hablar por Facetime con la Mayte, y de repente se estaciona una camioneta gigante atrás y se bajan tres gallos”, contó María Jesús.

“Mi primer instinto de niña fue correr, onda a mi casa. Cuando llegué a la esquina escucho los gritos de mi mamá: ‘Suéltenme, suéltenme, qué están haciendo’, y escuchaba cómo le pegaban”, relató.

“Lo primero que atiné fue correr a la vida gritando como vikinga... Me tiré encima del gallo que le estaba aforrando a mi mamá, le empecé a pegar y llegó otro gallo por detrás. Me pescó la cabeza en el capó y me empezó a pegar con una piedra en la cabeza, yo quedé media aturdida y como ahí no le pudieron soltar el cinturón, se robaron los dos celulares y se fueron”, detalló.

Cuando sucedió toda esta violenta situación. María Jesús comentó que tuvo que ayudar a su mamá a manejar: “Yo dándole indicaciones, derecha, izquierda, mi mamá estaba choqueada, no sabía dónde ir”, finalizó Sothers.

Por su parte, y tras el duro y traumático momento, Mayte Rodríguez aseguró agradecer que no existieron consecuencias fatales. “Lo mejor de todo es que no terminó en nada más que eso”, expuso.