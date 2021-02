Descuida, yo te cuido: ¿De qué trata la nueva película protagonizada por Rosamund Pike y Eiza González

La película de Netflix I Care a Lot, protagonizada por Rosamund Pike y la mexicana Eiza González acaba de se estrenada en la plataforma streaming y rápidamente se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

En ella Pike interpreta a Marla Grayson, una tutora designada por el tribunal que se encarga de casos de ancianos, quien es una mujer de armas tomar y quien ha aumentado sus ganancias robándole a los ancianos. Con la ayuda de su socia Fran (Eiza González), Marla ha acumulado un record impresionante hasta que pone sus ojos en en Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una jubilada con ahorros, sin familia viva y un historial médico irregular. Sin embargo, después de que la trasladan a una casa de retiro, uno de sus poderosos amigos (Peter Dinklage) trama un plan para liberarla y destruir a Marla, por todo lo que ha hecho.

Sobre lo que más le intrigó del papel, la nominada al Globo de Oro, Rosamound Pike señaló para Vougue UK que "No la entendía lo que la motivaba y eso es lo que encontré tan fascinante. Mi exploración del personaje consistió en indagar en sobre lo que despierta sus apetitos: su hambre descarada de riqueza, poder y todas las cosas que no me importan. Marla piensa: "Me han arruinado y ahora voy a jugar sucio". El caso es que el sistema está configurado para que la gente juegue sucio".

La película está disponible en Netflix.