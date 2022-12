El festival tendrá su primera edición en Chile. Si no sabías de este gran evento, no te preocúpes, te contamos todos los detalles.

Una jornada llena de Heavy Metal y Rock and roll pesado es lo que llega a nuestro país, se trata del Knot Fest 2023. Si eres rockero (a) metalero (a), entonces esta noticia te encantará, porque las bandas que se presentan, de seguro las has escuchado antes y no querrías perdértelos en vivo.

¿Cuáles son las bandas que llegan al Knot Fest en Chile?

Las bandas que llegarán a enloquecer al público con todo el sonido de la guitarra eléctrica son:

Slipknot

Judas Priest

Pantera

Mr. Bungle

Bring Me The Horizon

Sepultura

Trivium

Tenemos Explosivos

Vended

Weichafe

Kuervos del Sur

Un excelente Line up para festejar el metal como corresponde. Uno de los regresos más esperados es el de Pantera, tras 25 años sin presentarse en nuestro país, la banda llega con todo a nuestro país para brindar a sus fans de Chile con un espectáculo memorable. Su nueva presentación, llega con una reformulación debido al fallecimiento de los fundadores, los hermanos Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott, en el año 2004 y 2018. Por tanto, quienes vendrán en esta ocasión son Zakk Wylde, Charlie Benante, Phil Anselmo y Rex Brown.

Por otro lado, Slipknot, también es uno de los platos fuertes que llegará a Chile tocando sus grandes éxitos como Duality, Psychosocial, Befor I Forget, entre muchos más.

Finalmente, el sello nacional no puede estar afuera en un evento como este. Kuervos del sur, Weichafe y Tenemos Explosivos, son las bandas independientes de rock chileno que representarán al país con sus canciones llenas de potentes mensajes.

¿Cuándo y dónde es el Knot Fest en Chile?

La jornada musical será el día 11 de diciembre en el Estadio Monumental.

¿Queda entradas para el Knot Fest en Chile?

Sí, aún quedan entradas para este imperdible evento. Para adquirir boletos de ingreso, debes dirigirte a la plataforma PuntoTícket.