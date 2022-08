Knotfest Chile, el gran evento que reúne a reconocidos exponentes del metal, confirmó cuáles son las icónicas bandas que pisarán territorios nacionales.

Tras más de dos décadas desde su última visita a Chile, se reveló que Pantera estará presente en el evento, pero vendrá refundada luego debido al deceso de los fundadores de la banda, los hermanos

Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott, fallecidos en 2004 y 2018. Quienes vendrán en esta ocasión son Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde y Charlie Benante.

5 Minutes Alone, Domination, Walk, Cementery Gates, Revolution is My Name y Cowboys From Hell son algunos de los temas de la icónica banda del metal que se presentará el 11 de diciembre en el Estadio Nacional.

Pero eso no es todo, ya que entre las otras bandas confirmadas se encuentran Judas Priest, la reconocida banda británica fundada en 1969 y que es una de las leyendas del heavy metal en el mundo. La agrupación ingresó este año al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Slipknot, la banda estadounidense de metal alternativo formada en 1995 encabeza el line-up del esperado evento. Con temas como Eyeless, New Abortion, Wait and Bleed y Everything Ends, la banda conocida por sus particulares máscaras con las que suben al escenario llegará nuevamente a suelo nacional.

Entre los artistas que también serán parte del evento se encuentran las bandas chilenas Kuervos Del Sur, Weichafe y Tenemos Explosivos.





¿Cómo comprar entradas para KNOTFEST CHILE 2022 y cuáles son los valores?

Las entradas para el Knotfest Chile 2022 están disponibles a través del sistema Punto Ticket. Ingresa AQUI para adquirir la tuya.

El valor de las entradas va desde los 63.250 pesos (preventa) hasta los 161.000 que es valor de la entrada más cara en venta general.