Knotfest Chile, el gran evento del metal, llegará próximamente a territorio nacional y confirmó cuáles son las reconocidas bandas que se suman al esperado evento musical.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en el estadio nacional y contará con la presencia de grandes exponentes del género tanto nacional como internacional.

Este jueves 25 de agosto la producción del evento, que se realiza por primera vez en territorio nacional, reveló a los nuevos artistas que se suman al line-up y que rápidamente causó la emoción de los fans que inmediatamente comenzaron a adquirir las entradas disponibles en punto ticket.

¿Qué artistas estarán en KNOTFEST Chile 2023?



Entre los confirmados se encuentra el esperado regreso de Pantera, quienes se presentarán nuevamente en el país tras 25 años de ausencia. La presentación de la banda llega con una reformulación debido al deceso de los fundadores, los hermanos Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott, fallecidos en 2004 y 2018. Quienes vendrán en esta ocasión son Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde y Charlie Benante.

Judas Priest, la reconocida banda británica fundada en 1969 y que es una de las leyendas del heavy metal en el mundo, ingresó este año al Salón de la Fama del Rock and Roll y también estarán presentes en el evento.

Slipknot, la banda estadounidense de metal alternativo formada en 1995 encabeza el line-up del esperado evento. Con temas como Eyeless, New Abortion, Wait and Bleed y Everything Ends, la banda conocida por sus particulares máscaras con las que suben al escenario llegará nuevamente a suelo nacional.

Entre los artistas que también serán parte del evento se encuentran las bandas chilenas Kuervos Del Sur,Weichafe y Tenemos Explosivos.

Las bandas internacionales Sepultura, Bring me the horizon, Vended, Sepultura, Mr Bungle y Trivium, también serán parte del evento.

¿Cómo comprar entradas?

Las estradas se encuentran disponibles en PuntoTicket. INGRESA AQUÍ para adquirir entradas.