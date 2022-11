Una nueva apuesta de Walt Disney está por estrenarse. Se trata de la cinta Strange World dirigida por Don Hall (Raya y el último dragón) y escrita por Qui Nguyen (Raya y el último dragón), el film promete cautivar a todo tipo de público con una sensible historia.

¿De qué trata Strange Wold?

La cinta que llega a la pantalla grande el 23 de noviembre de 2022, trata sobre una maduración de tres generaciones en un contexto donde la tecnología avanza velozmente tras el descubrimiento de una poderosa planta. Durante una conferencia de prensa , los responsables de Strange World informaron sobre esta nueva producción de Disney “es una historia de padre, hijo y nieto” que girará en torno a tres personajes, ellos son, Jaeger Clade, Searcher Clade y Ethan Clade: un padre/abuelo aventurero, su hijo más ligado a la ciencia y su nieto que está descubriendose a si mismo y se sitúa en un punto medio entre ambos.

Esta historia irá acompañada de elementos de ficción y aventura inspirados en otras cintas como King Kong, Raiders of the Lost Ark, Viaje al Centro de la Tierra, Star Wars y hasta Peter Pan.

“Creo que lo mejor de la película es que es como una historia múltiple sobre la madurez (coming of age) para muchos de estos personajes. Hay un nivel de madurez para Searcher como adulto y una madurez para Ethan como un hombre joven que está averiguando cuál será su camino”, explicó Qui Nguyen. “Hay una madurez incluso para el abuelo en esta película, porque, ya sabes, tiene que asumir responsabilidades por cosas, decisiones que tomó en el pasado. Y es solo una de esas cosas que es como si vieras esta maravillosa historia y piensas ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de su legado? ¿Cuáles son las elecciones que estás haciendo para hacer un mundo mejor, para hacer un mañana mejor para todos? Pero también, para saber que tu madurez no se detiene a cierta edad, que no es solo a los 16 o a los 40 o a los 60, que son las edades de nuestros tres personajes principales a lo largo de la película, es algo continuo”.

Por otro lado, el coguionista de Strange World, señaló su perspectiva filósofica en lo que respecta el argumento de la cinta. “¿Cómo evolucionamos y creamos un mundo mejor no solo, ya sabes, para que nosotros vivamos, sino para que vivamos unos con otros? ¿Cómo hacemos que las familias de los demás sean mejores y que los demás sean mejores personas?”.

Finalmente Strange World será una historia que se desenvolverá en dos mundos Avalonia y el Mundo Extraño. A pesar de que la historia inicia en la superficie cuya estructura cambió radicalmente por el descubrimiento de Pando, el argumento de la cinta se llevará a cabo en un extraño mundo subterráneo.

¿Cuál es el elenco de Strange World?

El reparto principal es integrado por:

Jake Gyllenhaal(Searcher Clade), Gabrielle Union (Meridian Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade), Alan Tudyk, Dennis Quaid (Jaeger Clade).