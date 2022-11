Un Mundo Extraño es la nueva entrega animada de Disney, una alucinante y colorida apuesta que recupera el lado más aventurero del cine mundial. En Redgol conversamos con los directores de la película, Don Hall y Qui Nguyen, para conocer su origen, influencias y secretos.

La apuesta promete un viaje de acción y aventura que transcurre en una tierra inexplorada y traicionera, donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clade, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última misión que es, por lejos, la más crítica.

Así, los dispares protagonistas intentan navegar por una tierra inexplorada y traicionera junto a un equipo diverso que incluye a Splat, un travieso compañero de aventuras; Legend, un perro de tres patas y una serie de voraces criaturas.

La versión original en inglés cuenta con las voces en inglés incluye a Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home) como Searcher Clade, un hombre de familia que se encuentra fuera de su elemento en una misión imprevisible; Dennis Quaid (Frequency) como Jaeger, el legendario explorador padre de Searcher; Jaboukie Young-White (Dating & New York) como Ethan, el hijo de 16 años de Searcher, que anhela la aventura; Gabrielle Union (Bad Boys II) como Meridian Clade, una experimentada piloto y compañera de Searcher; y Lucy Liu (Kill Bill Vol. 1) como Callisto Mal, la intrépida líder de Avalonia que encabeza la exploración del extraño lugar.

Un Mundo Extraño | ¿Qué ideas dieron origen a la historia?

En conversación con RedCarpet de RedGol , Don Hall cuenta que el proceso para crear la película "partió bastante temprano, alrededor de 2018, quizás antes. Estaba pensando en mis hijos y el tipo de mundo que van a heredar, qué tipo de mundo heredé de mi padre. Quería un historia que conversara con eso: qué significa ser un buen ancestro".

"Así, de manera muy temprana quedó establecido que el ADN de esta película iba a ser una historia generacional sobre lo que significa ser un buen antepasado. Y luego, como soy un amante de las películas de aventura, específicamente de esas historias en que los exploradores se encuentran con mundos ocultos, llenos de criaturas y otras cosas, creo que esas dos ideas se combinan para crear una gran película", añadió el co director.

Hall, junto al co-director, Qui Nguyen, vienen de trabajar juntos en Raya y el último dragón, por lo que inevitablemente lo aprendido en ese proceso mantiene vínculos con lo que llegan a hacer ahora en Un Mundo Extraño.

"Creo que la principal conexión es hacerla personal", resalta Nguyen. "Como ambos trabajamos juntos en estas películas, pusimos mucho de nuestro corazón y alma en ellas. Esa fue sobre la confianza y esta es la historia de padre e hijo. Todos somos padres e hijos, sabíamos lo que involucraría en términos de las relaciones, y eso haría que lo hiciéramos súper personal".

"Aparte de que, cuando terminamos esa película (Raya), Don y yo no tuvimos descanso, estábamos listos para el combate una vez más, así que fue un agradable salto el pasar de Kumandra a Avalonia, y deambular por estos maravillosos lugares. Fue un verdadero regalo", recalcó Qui Nguyen.

Un Mundo Extraño | ¿Cómo se creó el increíble diseño visual de la película?

La película está llena de colores llamativos y múltiples formas, a través de paisajes y criaturas. Consultados por si establecieron un límite para saber que se incorporaría al diseño de la producción y qué era demasiado para que se sumara, Don Hall admite entre risas que "no creo que hayamos dibujado esa línea".

"Cuando partimos la pre producción, nos pusimos en la posición de que todo puede pasar. Teníamos un par de reglas, pero sólo para el color, más que otras cosas, porque queríamos una separación distintiva entre la superficie de Avalonia y el Mundo Extraño, todo tenía que estar visualmente en contraste", continuó explicando el director.

Es por eso que "difícilmente hay colores neutrales en Un Mundo Extraño. Cualquier tono tierra, eliminamos todo eso y el color verde lo incorporan sólo nuestros personajes. Eso nos dio una especie de parámetro".

"Pero en cuanto a las formas, sacamos influencias de todo lo que se puede imaginar, desde imágenes microscópicas, comida, hongos, lo acuático. Todo lo que nos inspirara a nuestros artistas. Porque, de la forma en que trabajamos, siempre apoyan sus ilustraciones con investigación, siempre parte de ahí".

"Una reunión sería típicamente: 'aquí hay un montón de cosas extrañas que encontré en internet, aquí están mis dibujos, nuestras pinturas, que reflejan esa influencia. Así que fue realmente divertido ver cómo competíamos para superar nuestras propias rarezas", concluyó.

Pero la verdad es que al parecer sí había otra regla, según reveló Qui Nguyen, y era que "Don dijo 'oye, todas estas criaturas no pueden tener rostros'. Lo que hizo que todo fuese realmente divertido de crear. Uno de los desafíos más entretenidos es que tenemos a este adorable personaje llamado Splat que, como no tiene cara, si te paras frente a él no sabes si estás hablando con su rostro o su trasero. Fue un desafío, fue una regla loca, pero al final del día llegamos a crear un montón de criaturas increíbles, monstruos y adorables cosas azules".

Hall retomó y recalcó que "este es un testamento de nuestros animadores. Algunos de los personajes a los que hacemos referencia es la Alfombra de Aladdin, no hay rostro, es sólo animación y poder tener una película que posee a un personaje que desafíe a los animadores es maravilloso, porque les encanta. Les encanta el reto de las figuras que no tienen expresión verbal. No sé lo que es, pero desde la perspectiva de las audiencias es como ver a Charles Chaplin o las películas silenciosas; es incluso es más absorbente, porque estás reflejando tus propias emociones en este objeto animado".

Un Mundo extraño se estrena este jueves 24 de noviembre en Chile y Latinoamérica.