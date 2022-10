La nueva apuesta de Walt Disney Animation Studios se llama Un Mundo Extraño y de cara a su próximo estreno se acaba de liberar un nuevo afiche y otro trailer de la película animada.

La historia muestra a una legendaria familia de exploradores, los Clade, que intentan navegar por una tierra inexplorada y traicionera junto a un equipo diverso que incluye a Splat, un travieso compañero de aventuras; Legend, un perro de tres patas y una serie de voraces criaturas.

La entrega cuenta con las voces en inglés incluye a Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home) como Searcher Clade, un hombre de familia que se encuentra fuera de su elemento en una misión imprevisible; Dennis Quaid (Frequency) como Jaeger, el legendario explorador padre de Searcher; Jaboukie Young-White (Dating & New York) como Ethan, el hijo de 16 años de Searcher, que anhela la aventura; Gabrielle Union (Bad Boys II) como Meridian Clade, una experimentada piloto y compañera de Searcher; y Lucy Liu (Kill Bill Vol. 1) como Callisto Mal, la intrépida líder de Avalonia que encabeza la exploración del extraño lugar.

Un Mundo Extraño | ¿Cuándo se estrena?

Un Mundo Extraño llega a los cines el 24 de noviembre.

Revisa el trailer y el nuevo afiche a continuación: