Este jueves 9 de diciembre, Walt Disney Animation Studios dio a conocer el nombre de su nueva película animada, la fecha de estreno y algunos detalles de la trama que será sobre acción y aventura.

Esta nueva producción se centro en los legendarios Clades, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazaban con derribar su última y crucial misión. En su página de Instagram, Disney manifiesta que "viaja a lo profundo de una tierra desconocida y traicionera donde aguardan criaturas fantásticas".

Aunque todavía no se han revelado al elenco de voces que dará vida a la película, se sabe que será dirigida por Don Hall, quien también estuvo detrás de "Big Hero 6" y "Raya and the Last Dragon".

¿Cuál es el nombre de la nueva película de Disney y que día se estrena?

La nueva cinta de Disney se titula 'Strange World' y tiene contemplado su estreno para el próximo Día de Acción de Gracias, es decir, para el 23 de noviembre de 2022.

Cabe recordar que no sería la primera vez que Disney lanza una película en esta fecha, pues ya lo había hecho anteriormente con 'Frozen', 'Coco', 'Moana', 'Frozen II' y la reciente cinta 'Encanto', inspirada en Colombia.

Revisa las imágenes a continuación: