Daniela Nicolás, actriz y representante nacional en el Miss Universo 2021, sumó un nuevo logró a su exitosa carrera. La intérprete está nominada a los E! PEOPLE’S CHOICE AWARDS en la categoría Influencer del Año, en donde además se convirtió en la única chilena en ser reconocida en la prestigiosa ceremonia internacional.

En conversación con Redgol, la actriz se refirió a su nominación al importante evento en donde está nominada por la labor que ejerce en sus redes sociales, en donde ha utilizado su plataforma para visibilizar sobre enfermedades crónicas y autoinmunes.

Daniela tiene Artritis Reumatoide y ha compartido públicamente las consecuencias que tiene el padecimiento en su cuerpo.

Sobre su nominación a los PCAs, la actriz señaló: "Nadie se imagina que te pueden nominar a los People’s Choice Awards entonces es intenso. Primero que todo es decir estamos representado a Chile, soy la única chilena entonces tengo que dejar a Chile bien parado".

Asimismo agregó: "Después es que lindo que el trabajo que hago en mis redes sociales se ve, entonces eso me emociona mucho y la verdad que es algo que no lo asimilo todavía"

"Pensar que estoy nominada a los People’s Choice Awards en donde hay personas de envergadura mundial nominada es como ‘esto no pasa dos veces en la vida y hay que disfrutarlo a concho’, así que en eso estoy. Todos los días me levanto en la mañana y digo ‘estoy nominada a los PCAs, sí, el día parte bien’".

Daniela Nicolás y la nominación en la categoría Influencer del Año

El trabajo que la intérprete realiza a través de sus RR.SS por su labor en la visibilización y divulgación de enfermedades y causas médicas, la llevó a ser considerada entre los destacados del evento

Acerca de esto, Daniela comentó: “Eso me emociona mucho más, nunca me imaginé que podía estar nominada por esto. Me imaginé que podía estar nominada por alguna teleserie, algún personaje o por conducir algún programa, pero la verdad que estar nominada por esto, es algo que me hace sentir muy orgullosa de lo que hemos construido con todas las personas que están detrás conmigo, y además esta nominación también sirve para seguir visibilizando lo que estamos haciendo”.

“Personas que quizás no tienen idea de quién soy pero se meten a ver quienes son los nominados y leen en el fondo cual es mi nominación. Es una forma muy bonita de seguir expandiendo la visibilización de estas enfermedades la verdad es que me siento muy orgullosa y muy feliz de lo que hemos construido” .