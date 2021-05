Daniela Nicolás recibe importante distinción por parte de sus compañeras del Miss Universo

Hoy 16 de mayo se llevará a cabo la ceremonia final para la coronación del certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo 2021 y nuestra representante nacional, la conocida actriz Daniela Nicolás es una de las favoritas para llevarse la corona.

Y, así también lo sienten sus compañeras quienes en una entrevista con Telemundo, nombraron al actriz nacional como la ganadora del concurso, Daniela compartió lo sucedido en sus redes sociales,

"Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí, quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar", comentó muy emocionada la actriz.

Y agregó: "Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada".

A sólo horas de la final la actriz de Mama Mechona y 20añero a los 40 compartió el siguiente mensaje: ""HOY ES LA FINAL DE @missuniverse ♥️ estoy emocionada a más no poder, es una sensación única!!! Hoy lloramos con mis compañeras de emoción por el camino recorrido y por todo el cariño que hemos recibido", comenzó señalando.

"Independiente del resultado de hoy yo me voy feliz de esta oportunidad, porque cumplí mi misión aquí, demostré que las personas con enfermedades crónicas sí podemos hacer TODO aunque nos cueste el triple que al resto!". comentó la actriz.