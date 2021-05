Daniela Nicolás y su presentación en la noche preliminar: "Soy fiel a mí y a mis principios e ideales"

El próximo 16 de mayo se llevará a cabo la ceremonia final para la coronación del certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo 2021 y nuestra representante nacional, la conocida actriz Daniela Nicolás es una de las favoritas para llevarse la corona.

Hace algunos días la actriz de Mamá Mechona y Veinteañero a los 40 sorprendió en la pasarela internacional con un traje inspirado en la leyenda sureña "La Pincoya", en la noche preliminar la joven nuevamente se robo las miradas.

Sobre esto, la actriz compartió su alegría en sus redes sociales señalando: "HOY NOCHE PRELIMINAR!!!! LO PASÉ INCREÍBLE!!!! Cómo lo pasaron viéndolo!!!!!! Los leo!!!", comenzó diciendo.

"Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto".

"Estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y me lo estoy disfrutando al máximo. Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, nos hace únicos!!! Y voy a demostrarlo en cada oportunidad que tenga ♥️ "

Sobre el atuendo que utilizó indicó que: "Elegí este vestido morado porque me fascina y me siento bien en él, elegí traje de baño completo porque gusta más, me siento cómoda y no necesito mostrar nada más si no quiero. Fui la única en traje de baño entre 75, sí, pero les sorprende realmente? Ya me conocen, saben como soy y estoy feliz que Miss Universo nos de la posibilidad de expresarnos como nosotras queramos, porque de eso se trata, de ser uno mismo♥️"