Daniela Nicolás celebra importante hito en Instagram: "No puedo creer tanto apoyo"

A solo pocos días de representar a nuestro país en la competencia del Miss Universo, la actriz Daniela Nicolás celebró un nuevo hito en Instagram.

La intérprete celebró en sus redes social el haber alcanzado medio millón de seguidores en una emotiva publicación. "SOMOS 500k UNIVERSE!!!!!!! �� NO PUEDO CREER TANTO APOYO!!!!!! ♥️ Y OBVIO QUE LO CELEBRAMOS CON ESTA FOTAZA CON MI VESTIDO DE HOY PARA ENTREVISTAS CON @telemundo creado por el genio @anazofficial que se inspiró en mi ciudad natal, el Desierto de Atacama♥️".

Asimismo, la actriz de Mama Mechona aprovechó a contar como esta viviendo los últimos días previos a la final de Miss Universo que se disputa el próximo domingo. "Les juro que estoy imposible más feliz!!! Los días han sido intensos pero increíbles. Mis compañeras son lo máximo!!! Son todas tremendas personas!".

Luego agregó: "Hoy partió mi día a las 5.00 am y ya grabando desde las 7.20 am sin parar, por lo que no he podido subir mucho contenido, porque trato de concentrarme lo máximo posible!!! ♥️ Pero apenas tenga tiempo les voy contando sobre todos los detalles de mis días!!! Les mando un besote a todos!!! Gracias por apoyarme y quererme tanto!!!!!", concluyó señalando.