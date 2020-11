La actriz Daniela Nicolás se corona como la nueva Miss Universo Chile

Chile ya tiene representante para la nueva versión del Miss Universo y es nada menos que la actriz Daniela Nicolás, quién se quedo con el preciado cetro. El concurso debió sufrir algunas modificaciones debido a la pandemia desarrollándose de manera virtual. Sin embargo, logró llevarse a cabo sin complicaciones dejando a la actriz como la gran triunfadora de la noche.

Nicolás de 28 años, se impuso frente a ocho finalistas y 17 semifinalistas. En su discurso final la joven hablo acerca de la aceptación "vivimos en una época donde abrazamos la diversidad. Culturalmente siempre nos han dicho lo que debemos ser o hacer, pero hoy hemos reescrito esto en base a un lenguaje inclusivo donde todos somos participes"

Comentó a demás las enseñanzas que le dejo participar en el concurso "puedo ser quien yo quiera ser independiente de mis dificultades o de esas voces que me decían tu no puedes participar por tus capacidades físicas o por estos supuestos estándares de belleza. Por eso estoy aquí, porque quiero demostrar a través de mis diferencia que eso no nos hace menos capaces"

Finalizó diciendo que su intensión es llegar a entregar este mensaje en una plataforma mayor e inspirar así a las personas "ser distintos es una herramienta maravillosa".

En su carrera actoral Daniela participo en producciones de Canal 13 como Mamá mechona y 20añero a los 40, y recientemente en Gemelas de CHV.