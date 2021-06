Daniela Nicolás se refiere a su paso por el Miss Universo: "De un día para otro me sacan hasta del top 21"

La representante chilena en el Miss Universo 2021 Daniela Nicolás estuvo presente en el programa "Velvet al Desayuno" que conduce Cristián de la Fuente, en donde recordó su paso por la competencia internacional.

La actriz no logró pasar al top 2021 de la competencia, sobre eso señaló que sospecho que eso podría ocurrir. “Sentí que no iba a quedar el día anterior al certamen, porque había personas que estaban dentro de producción, que hacían rankings que siempre me tenían dentro de las cinco o diez finalistas, y de un día para otro me sacan hasta del top 21, algo que era muy raro y eso claramente, era porque tenían información”.

Asimismo, señaló que en el último día de competencia llamó a su hermana. "porque teníamos que estudiar ciertos tópicos, por si quedábamos en el top cinco y antes de cortar, como tres horas antes de la final, le digo ‘Fran yo creo que es súper difícil que clasifique’ (…) dile a los papás para que no se hagan expectativas”.

Sobre la decisión del jurado señaló que: “No se bien qué criterios tienen, lo que muchos pensábamos sobre esos criterios no eran así, entonces creo que hay que tener ojo para el próximo Miss Universo, ver bien qué es lo que quieren y qué realmente están evaluando, para mandar una candidata que pueda clasificar”.

Asimismo, la actriz de "Mamá Mechona" contestó que no volvería a participar de un concurso de belleza por el gasto económico que significa. "Me dejó pobre el concurso. Puedes no gastar ni uno e ir a competir de forma mediocre, pero si buscas lo contrario, necesitas invertir en clases de pasarela, de oratoria, en la ropa, es mucho lo que se gasta”.

“Siendo realista, Miss Universo es un programa de televisión, yo puedo ser la mejor, pero si todo el material que yo mando y que va a salir en una pantalla que verá todo el mundo, es hecho con un teléfono y con un formato de mala calidad, no podría clasificar. Miss Universo es un negocio, es una empresa. Hay que invertir en cosas de calidad y hacer un buen material”, expresó.