Daniela Castro vuelve a la polémica: Mujer atacada por perro de 80 kilos demandará a la ex Masterchef

Cuando las complicaciones del incidente parecían haber quedado en el pasado, los recuerdos del ataque fueron reactivados por un informe de Chilevisión Noticias. La mujer que fue atacada por el perro de la ex Masterchef Chile Daniela Castro demandará a la influencer, cuando ya se cuentan cinco meses desde el suceso.

Carolina Mujica, la víctima de la mascota de Castro, relató que desde entonces se ha sometido a múltiples tratamientos médicos y terapias psicológicas.

"La rehabilitación ha sido lenta, aprender a comer de nuevo, aprender a hablar de nuevo. Algo tan básico como volver a sonreír de nuevo", resaltó al noticiero.

Sobre lo ocurrido con el perro de 80 kilos, Mujica recordó que "ella (Daniela) sale al patio, no recuerdo a qué y queda la puerta abierta. Y en ese momento entra Charlie".

"En un momento yo voy a botar basura, me agacho y el perro, de manera sorpresiva, me ataca directamente al cuello", explicó Carolina, quien terminó siendo trasladada a la Clínica Las Condes.

Y, echando mano a los detalles más críticos, la mujer resaltó que "tenía que ir sosteniendo mi cara, porque en el fondo no era una herida; no podía hablar".

La familia de Mujica anunció que entablará una demanda para conseguir más apoyo de parte De Castro.

De hecho, Francisca Mujica, hermana y abogada de la víctima, expuso que "lo que buscamos es poder seguir rehabilitando a Carolina y una reparación de daño moral, de lucro cesante".

Daniela Castro: ¿Qué respondió la influencer ante los dichos de la mujer atacada por su perro?

En el mismo informe, Daniela Castro indicó que "es un momento difícil para mí, difícil para ella, y nos estábamos conociendo recién. Yo no la iba dejar sola. En ningún momento la iba a ir dejar a la clínica e irme. Decidí entrar con ella y pagar el pagaré aunque yo no la conociera".

Ante esto, Carolina Mujica comentó que "ella tuvo buenas intenciones, me mandó flores, me dio un par de regalos y de ahí no supe más de ella".

"Está en todo su derecho, porque no ha vivido conmigo todo este proceso, por lo tanto es muy difícil que ella pueda comprender lo que esto ha causado", puntualizó.

Castro, en tanto, reaccionó ante el hecho de que, según Mujica, la compensación monetaria no ha sido insuficiente.

"Ese monto se sacó en base a los gastos médicos que ellos presentaron. Se había llegado a un monto que quizás no se había cerrado. También hay que llegar a un equilibrio, que sea lo justo y lo que corresponde", recalcó Daniela.