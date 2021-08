Este domingo se reveló que uno de los perro de Daniela Castro atacó a una mujer que trabajaba con ella en una campaña de redes sociales, dejándole severas lesiones en el rostro.

La información se dio a conocer en un nuevo capítulo del programa de Instagram Que Te Lo Digo, donde Sergio Rojas y Hugo Valencia mostraron imágenes y entregaron detalles de los acontecido, contando incluso con la confirmación del hecho por parte de la misma influencer.

"Daniela Castro tenía un perrito que ella había adoptado. Es un perrito que se llama Charlie", partió contando Rojas, a la vez que mostró una foto del can que estaba en el perfil de Instagram de Castro.

Tras ver la imagen, Valencia recalcó: "O sea, no es un perrito", en referencia al tamaño del animal, que en la captura aparece parado en dos patas y supera en altura a Daniela.

"El problema es que el perro dejó así a una persona", continuó Sergio, mostrando ahora una foto de la mujer afectada, "quien visitó la casa de Daniela Castro".

"Fue para grabar con una marca, entiendo que estaban grabando una publicidad, cuando de pronto es atacada por el perro de Daniela Castro. El perro parece que se descontroló en un acto evidentemente impulsivo, ataca a esta persona y es llevada inmediatamente a un centro hospitalario. Donde se encuentra hasta el día de hoy", explicó Rojas.

A eso añadió que "esta es una situación bastante grave que enfrenta esta persona. Yo me enteré por el círculo cercano de ella".

El momento en que muestran la fotografía del perro que atacó a la mujer en casa de Daniela Castro, en la transmisión de Que Te Lo Digo.

En ese momento del live, Daniela Castro comenzó a llamar a Hugo Valencia, por lo que mientras obtenía su versión, Sergio especificó que "no estamos sindicando a Daniela como responsable del ataque. Es responsable de lo que haga una de sus mascotas, pero en ningún caso es una acusación como 'oye, qué irresponsable'. No. Sino que es para dejar patente que el hecho ocurrió en la casa de Daniela y que, obviamente nos imaginamos que cuando uno tiene una mascota, tiene un hijo o tiene un ser vivo a cargo de uno, debe hacerse responsable de esta acción. Eso creo que es lo importante".

Tras eso, Hugo contó lo que le dijo Daniela, explicando que ella sostiene que "aquí no hay una tenencia irresponsable. Eso es parte de las cosas que ella me aclaró. Sin embargo, cuando yo le cuento 'es cierto que ocurrió esta situación...', en una grabación, con fecha, con el día en que habría ocurrido; ella me dice que para dar su versión yo le tengo que revelar la fuente desde donde obtuvimos esta información".

"Yo le digo que eso en ningún caso lo voy a hacer, porque no es el método que ocupamos los periodista, para que otra fuente te hable (...) Además, le parece que es muy desubicado que nosotros manejemos esta fotografía", puntualizó Valencia.

Daniela en ese momento estaba viendo la transmisión en vivo e incluso la invitaron a salir en vivo para entregar sus descargos, pero se negó a sumarse al video.

Valencia cuenta que "otra de las cosas que me dijo Daniela es que ella ha estado en contacto desde el día uno con la familia de Carola y que precisamente por cuidarla a ella, es que quiere tener todos los antecedentes antes de poder dar una versión".

"Y está muy, muy, muy molesta y por eso no me ha dejado de llamar y escribir todo este rato", puntualizó el periodista.