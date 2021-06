Nacho Gutiérrez le responde a Hugo Valencia: "Son muchos los inventos sobre cosas que no han pasado”

El periodista Ignacio Gutiérrez se comunicó con el programa Me Late para referirse a los dichos de Hugo Valencia, quien mientras participó en el espacio se refirió a las supuesta compleja relación que el ex conductor de Primer Plano tuvo con sus ex compañeros de matinal.

“Sí había algo real y que nos molestaba a todos por parejo y era que… (golpea la mesa), señaló Valencia que participó junto a Nacho en el Buenos Días a Todos. “¿Que te callaran?”, preguntó Daniel Fuenzalida, conductor del espacio y él contestó: “Sí poh, a todos. A todos”.

"Yo creo que Hugo nunca tuvo buena relación conmigo y habría que preguntarle a él, yo siempre tuvo una buena relación con todos”, señaló Nacho.

Sobre el notero Gino Costa, con quien aseguran no tendría una buena relación mientras fueron compañeros. Valencia señaló: "Lo primero, es que Gino dice la verdad. Él dice que no era, no es y dudo que sea amigo de Nacho Gutiérrez. Eso es una realidad. Lo segundo, voy a decir lo que vi y lo que escuché. Siempre ahí en el set, buenas palabras de Nacho para con Gino. O sea, empoderándolo, diciéndole cosas como buenas, de que tenía que avanzar, crecer, etc. Distinto es lo que a Gino le puede haber llegado por detrás, de cosas que pueden haber ocurrido con Ignacio“,

Sobre esto, Gutiérrez respondió: “Lo único que he dicho de Gino son puras cosas buenas. (...) Yo lo que dije de Hugo es que creo que hay un tema personal conmigo porque son muchos los inventos sobre cosas que no han pasado”.