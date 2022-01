Nacho Gutiérrez muestra sus lujosas vacaciones en paradisíacos paisajes: "Uno tiene que mirar que no hay un tiburón"

En los últimos días, Nacho Gutiérrez ha estado compartiendo en redes sociales distintos registros de las lujosas vacaciones que está viviendo en los paradisíacos paisajes de Highbourne Cay Anchorage, en Las Bahamas.

Pero ahora decidió darle un vistazo más intimo a lo que está compartiendo con su marido, para compartirlo con sus seguidores en Instagram.

Así mostró fotos en playas de arenas blancas y aguas celestes, además de paseos en velero y también atardeceres con espectaculares arreboles, pero también una exploración de sus aposentos en la nave que hoy flota en aguas que tienen una rica fauna, incluyendo tiburones.

"Duermo aquí, esta es la cama y tengo mi lucecita para leer", partió comentando en las historias de su cuenta.

El rostro televisivo también muestra que "tengo una ventana. Ahí me tiro, veo si hay un tiburón, sino no. Al salir, antes de saltar, uno tiene que mirar que no hay un tiburón y ahí uno se tira y todo bien".

En tanto, en una de sus publicaciones resaltó el hecho de que hay "Tiburones! Y nos llevamos bien porque todo depende de como nos tratemos.... en todo sentido".

"Acá nadando con docenas de ellos y respetando su espacio... en plena libertad de su hábitat. Cuidarnos tb es cuidar nuestro entorno", proclamó el periodista.