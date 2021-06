Sergio Rojas destapa supuesto nuevo romance de Camila Andrade con ex chico Yingo

La figura televisiva Camila Andrade ha sido el foco de atención después de que se reveló que descubrió a su ex pareja, Ignacio Casale, con "las manos en la masa" junto a otra mujer. A lo que se suma el supuesto flirteo posterior que tuvo piloto Dakar con la ex de Arturo Vidal, Marité Matus. Ahora, Sergio Rojas se refirió a la también cantante y expuso el supuesto romance que tuvo con una recordada figura televisiva tras el quiebre.

La información quedó expuesta en el programa de Instagram Que Te Lo Digo, en que Rojas comparte con Hugo Valencia y entre ambos tuvieron un diálogo sobre los últimos episodios.

Rojas y Valencia se encargaron de sacar a la luz un supuesto romance de Camila Andrade que habría ocurrido tras el quiebre con Casale y que pasó desapercibido.



"Camila cuando pilló a su novio, a Ignacio Casale, con otra mujer en el acto, no se quedó sola. Todos pensamos que se iba a quedar triste, pegándose cabezazos en la muralla", alertó Sergio.

"Ella corrió a los brazos de Camilo Huerta", afirmó, invocando al ex integrante de Yingo y ex pareja de Gianella Marengo. "El problema es que a Camilo le faltaba algo", resaltó con el típico gesto para referirse al dinero.

Rojas postuló que "la cosa es que Camila después le decía que quería ir a comer a Borderío, entonces el pobre Huerta la llevaba una vez, dos veces, hasta que al final al hombre no le quedaba más en la cuenta rut y ahí ella le decía 'si tú no me puedes llevar a estos lugares somos tan incompatibles'".

"Y el otro por más que trataba de generar más ingresos, trataba de darle en el gusto en todo no podía porque ya no tenía más lucas, lo estrujó entero".

"Camilo quedó muy mal porque de verdad le gustaba, la encontraba buena cabra, estaba enganchado y él decía que por no tener la cantidad de plata que ella estimaba, o el estilo de vida que ella quería, él quedó super apenado, lo usó", conluyó.