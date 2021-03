Marité Matus, ex esposa de Arturo Vidal, anuncia que regresa a Chile: "Vuelvo más madura y empoderada"

María Teresa Matus, ex esposa de Arturo Vidal, hizo uso de sus redes sociales para anunciar que regresará a Chile tras catorce años viviendo en el extranjero.

A través de una publicación en Instagram, la modelo compartió una foto de ella acompañado del texto: "Después de 14 años vuelvo a mi país, con una familia, con mis tres hijos maravillosos, más madura, más empoderada!!”.

"Preparada para esta nueva etapa de mi vida, ilusionada de todo lo que vendrá… Durante estos años he conocido mucha gente, amigas y personas importantes que siempre quedarán en mi corazón, conocí la lealtad pero también la deslealtad y de todo me siento agradecida, por que de todo aprendí", añadió.

En ese sentido, agregó que “ahora soy una mujer fuerte, que a pesar de la traición sigo creyendo que si hay gente buena, con corazón bonito. Me voy feliz, cerrando este ciclo duro pero maravilloso“.

La ex exposa del volante del Inter afirmó que "no es fácil estar lejos de los tuyos, pero me siento afortunada y por eso siempre estaré agradecida sobre todo al padre de mis hijos con quien viví esta aventura y formé una hermosa familia. Y también a mi madre que nunca nos dejó solos“.

Para cerrar, Matus manifestó que "nada más que dar las gracias a todos los que han estado en mi vida, me los llevo en mi corazón. Gracias Alemania, gracias Italia, gracias España. Mi Chilito, ahí voy!!!!".