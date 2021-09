La ex chica Mekano Daniela Aránguiz se liberó un poco y después anduvo con sentimientos de culpa por la pandemia y terminó usando mascarilla en su casa por una semana. Las explicaciones para su repentina decisión las entregó ahora a través de un live Instagram.

En los últimos meses, Daniela usualmente se reúne en la red social con su hermano, el cantante Rigeo, para tener extensas conversaciones sobre la vida y los más diversos temas.

Fue allí que Aránguiz contó que asistió a la fiesta de cumpleaños que Rigeo le organizó a su nueva pareja. En primera instancia, ella no quería ir por miedo a contagiarse con la Covid-19. Pero, finalmente su hermano la convenció y terminó asistiendo al carrete, argumentando que todos lo invitados estarían con su pase de movilidad al día.

"Me mandé un carrete, no salía hace un año y siete meses", confesó Daniela, quien previamente ha confesado que dejó de ver a sus cercanos y hasta familiares por temor a contagiarse con coronavirus.

Luego, explicó que "lo que pasa es que tengo cuñada nueva, uno no puede decir que no".

Entonces, hicieron su entrada triunfal los tragos. Y tras un par de copas, les precauciones por la emergencia sanitaria comenzaron a quedar atrás.

"Me subo al auto y me vino la hipocondría, me intoxiqué y me sentía como las hue**", se confesó.

Y es por eso que "estuve una semana en mi casa con mascarillas", porque "ni cagando me voy a acercar a mis hijos por una irresponsabilidad mía".

"Me sentí culpable", admitió la esposa de Jorge Valdivia. Eso al punto de que se hizo un PCR lo más pronto posible: "Gracias a Dios me salió negativo, así que estoy muy feliz".