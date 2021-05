Daniela Aránguiz admite que no se arrepiente del episodio de "cara de cuica": "Los errores son lecciones"

La conocida rostro de televisión Daniela Aránguiz contestó preguntas de sus seguidores a través de Instagram en donde se refirió al momento ocurrido el año 2012 con la modelo Juliette Junot en donde se viralizó una llamada que la ex integrante del Mekano le realizó y señaló la conocida frase "tengo la pura cara de cuica".

¿Te arrepientes de haber llamado a la tipa esa y decirle "tengo la pura cara de cuica"?, le preguntó un usuario, a lo que Aránguiz señaló que "No me arrepiento. Todo lo que uno hace no se tiene que arrepentir en la vida porque los errores son lecciones y las cosas buenas son recuerdos. Así que no me arrepiento y tengo la pura cara de cuica".

Entre otras preguntas que le hicieron a la esposa del Jorge "Mago" Valdivia estaban si era chilena, a lo que ella respondió "chilenísima, más chilena que los porotos". Sobre si le gustaría tener otro hijo señaló: "La verdad es que me dan muchas ganas, muchas veces, y el mes pasado, estuve con mucho susto porque estuve con atraso pero no, no era guagua. Y no, yo creo que ya no".

Asimismo, un seguidor le preguntó sobre lo ocurrido con su Valdivia en Colo-Colo "¿Quieres a Colo-Colo a pesar de cómo los dirigentes fueron con un referente cómo Jorge Valdivia?".

"Yo soy seguidora total de futbol, pero del futbol que juega mi marido entonces si mi marido esta en Deporte la Calera yo soy fan de Deporte la Calera y soy así a morir con ellos, lo mismo cuando era palmerence".

Daniela Aránguiz en Instagram