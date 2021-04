"Dejé mi vida": Daniela Aránguiz le corta el pelo a su hijo por miedo a la Covid-19

Daniela Aránguiz está recluida en las comodidades de su casa mientras se pasa la cuarentena, pero no todo es felicidad en el reino de la ex chica Mekano, porque acaba de confesar su profundo temor a la Covid-19 y que por lo mismo le corta ella misma el pelo a su hijo para evitar salir.

Según contó a través de su Instagram, Aránguiz no ha salido del confinamiento hogareño en un año, sobre todo ante el temor de contagiarse con el Sars-Cov-2.

"Quién más le corta el pelo a su hijo por miedo al Covid? Yo admito que en esta pandemia lo que más me preocupa son mis hijos", partió diciendo la señora de Jorge Valdivia.

Y a eso añadió que "llevo un año sin juntarme con mis amigas, dejé mi vida, proyectos de trabajo, etc, por cuidarlos, por protegerlos y no me arrepiento. Si tengo que quedarme en mi casa un año más por ellos, aquí estoy!".

"Le doy gracias a Dios por poder, porque también sé que muchas mamitas quieren estar con sus hijos y no pueden", advirtió al final, sensibilizando sobre la realidad que enfrentan muchas familias del país.