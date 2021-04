Unión La Calera anuncia el debut de su flamante refuerzo Jorge Mago Valdivia en el duelo ante Unión Española

Pese a que se especuló que el gran debut de Jorge el Mago Valdivia en Unión La Calera sería ante Colo Colo en el Estadio Monumental, el cuerpo técnico que lidera Luca Marcogiuseppe, decidió esperar una semana más para que reaparezca con todo.

Y pasaron apenas unos días para que el mismo estratega argentino diera a conocer que el volante está listo para jugar ante Unión Española en la segunda fecha del Campeonato Nacional.

"Jorge (Valdivia) mostró una mejora significativa durante estas semanas, y todo el mérito es de él, que con ganas y actitud se ha ido acoplando al equipo. Ahora se ha visto bien, así que lo tendré considerado en la nómina", afirmó Marcogiuseppe en conferencia de prensa este jueves.

El entrenador además se mostró satisfecho por lo que hizo su equipo ante el Cacique, asegurando que los primeros 45 minutos lo dejaron más que conforme.

"El protagonismo de juego no siempre se demuestra con el balón, ya que presionando al rival también. El primer tiempo ante Colo Colo me pareció que jugamos bien desde la cantidad de aproximaciones que generamos, creo que dominamos al rival entre los 15 y 30 minutos. Después hubo cansancio de ambos equipos, pero estamos en búsqueda de la intensidad y ponernos en mejor condición física, fue recién el primer partido", fue el análisis del ex estratega de Real Pilar.

Respecto al rival, Unión Española, Luca Marcogiuseppe respeta a los de la Plaza Chacabuco, no sólo por su victoria ante Santiago Wanderers en la primera fecha.

"Unión demostró en la primera fecha ser un equipo eficaz y no creo que su estilo cambie demasiado ante nosotros. Los hemos analizado y creemos que en el trámite será un encuentro parejo, que esperamos resolverlo a través de nuestra propuesta", cerró.