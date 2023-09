Luca Marcogiuseppe fue la apuesta que hizo Audax Italiano cuando prescindió de Manuel Fernández en la dirección técnica. Pero luego de la derrota sufrida ante O’Higgins por la 23° fecha del Campeonato Nacional 2023 se acabó el crédito del argentino.

Este lunes 4 de septiembre, los Tanos usaron sus canales oficiales para compartir una declaración pública firmada por el DT de 43 años. Allí se evidencia la salida de Marcogiuseppe, quien dejó una crítica para el plantel que dirigió hasta la remontada que le propinó el Capo de Provincia con un hombre menos.

“Tomamos el equipo en un momento delicado. Con mucho trabajo, compromiso y esfuerzo de todos conseguimos triunfos importantes en la liga y lograr en copa la clasificación histórica para el club”, escribió el estratego en alusión al paso al playoff de la Copa Sudamericana en el Grupo E del certamen.

Agregó que “teníamos la ilusión de poder estar peleando por otros objetivos. Pero la realidad marca que volvimos a comprometer la permanencia”. Razón no le falta: de los últimos ocho partidos en el torneo local, sólo ganó dos. También se anotó un empate y cinco derrotas.

El palazo de Luca Marcogiuseppe al plantel de Audax Italiano: “Es hora que deje diferencias e intereses personales”

Por cierto, la carta de despedida que firmó Luca Marcogiuseppe en Audax Italiano dejó al descubierto una situación interna. “Es momento de que el camarín se una, dejando intereses o proyectos personales que generan que rival más difícil termine siendo el mismo Audax”, lanzó el trasandino.

“Quiero agradecer a las autoridades del club que nos han brindado todos los recursos esenciales para poder realizar nuestra labor sin excusas. Al hincha incondicional que estuvo en cada estadio. A todo el personal del complejo, a mis compañeros de trabajo y staff técnico que se brindaron al máximo cada día”, reza la parte final del documento.

Se guardó un palazo para el cierre, por supuesto. “Y por supuesto, a los jugadores que transpiran y defienden verdaderamente la camiseta de Audax”, fue la sentencia de Marcogiuseppe. Una evidente señal de que no hay una sintonía colectiva, al menos según la visión del ex DT de Unión La Calera y recién salido de los audinos. No se informó al sucesor, pero tras la salida de Fernández fue José Calderón quien asumió interinamente la conducción del equipo.

Revisa el comunicado del ex DT de Audax Italiano

¿Cómo fueron los números de Luca Marcogiuseppe en los itálicos?

Luca Marcogiuseppe dirigió 20 partidos en Audax Italiano: 12 fueron en el Campeonato Nacional 2023, donde totalizó cinco triunfos, seis derrotas y un empate. También dirigió seis cotejos en la Copa Sudamericana: cuatro del Grupo C y la llave contra Ñublense que perdió el cuadro audino por 1-0. Consiguió tres victorias, dos paridades y una caída.

¿En qué puesto marcha Audax Italiano en el Campeonato Nacional 2023?