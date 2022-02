El panel de Me Late tiene desatada su obsesión por Aquí se Baila y ahora Daniel Valenzuela, uno de los panelistas invitados de la temporada veraniega, se lanzó con una lapidaria opinión sobre la jurado del estelar de Canal 13 Fran García-Huidobro.

En el espacio de TV+ discutían la nueva polémica que se gestó entre García-Huidobro y el bailarín de Francisca Cigna, Blanquita Nieves, David Sáez, cuando parecía que se estaba apagando la polémica con Darwin Ruz.

"¿Se puede realmente poner en tela de juicio su calidad como jurado? Porque, en el fondo, lo que ella defiende es que ella lleva 20 años haciendo esta pega y la siguen llamando, porque su calidad como jurado es la que pesa", puso sobre la mesa Andrés Caniulef, quien está reemplazando a Daniel Fuenzalida en la conducción del programa de TV+.

¿Qué dijo Daniel Valenzuela de Fran García-Huidobro en Me Late?

Entonces, Daniel Valenzuela se lanzó con un ácido comentario sobre el desempeño de la ex animadora de Primer Plano en el programa de Canal 13, indicando que "seamos honestos y en justa proporción. Yo cuando vi que iba a ser jurado, uno sabía a lo que se iba y lo que se iba a encontrar con Francisca García-Huidobro. Pero también, quizás, no tiene la competencias en el baile".

"Pero ¿sabes qué? En honor a la verdad, me he sorprendido con algunos de sus comentarios. Me parecen acertados. Me parecen bien. Otros, me parecen estúpidos como lo que ella busca también y los hace frecuentemente. No tiene ni un asomo de humanidad".

"Yo encuentro que por ahí es el condimento que necesita el programa. Pero yo encuentro que hiere y ofende en exceso", sentenció el también locutor radial.