Repentinamente en las redes sociales se comenzó a rumorear un supuesto romance entre Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela, algo que parecía posible ya que son compañeros en el programa de Vivi Kreutzberger, Más Vivi que Nunca. Sin embargo, ahora las especulaciones fueron completamente desmentidas.

Fue Cecilia Gutiérrez quien le quitó el piso a las especulaciones en medio de un live que hizo esta semana, donde también se refirió a las situaciones amorosas de Mauricio Isla y su supuesta nueva conquista, Guillermo Maripán y Constanza Ríos, además de Alexis Sánchez y Katerina Safarova.

La panelista de Zona de Estrellas especificó que "no, es mentira. Ya lo pregunté, lo reportié. No, no es verdad. Se llevan súper bien en el programa. Están juntos en el programa de la Vivi Kreutzberger".

Pero para dejar aún más en claro el asunto, expuso que "el Daniel para los que lo conocen, tengo la suerte de conocerlo, es una súper persona. Es súper cariñoso. Y, claro, se tiende a pensar que anda con sus compañeras de trabajo porque está soltero y porque es cariñoso, pero no".

"La Daniela quedó traumada post episodio doctor Arriagada. Así que dudo que comience una relación muy pronto y menos con alguien tan expuesto como Daniel. Así que no, sólo buena onda", puntualizó.