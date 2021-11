La actriz chilena Daniela Nicolás acaba de recibir un importante reconocimiento en su carrera, la intérprete está nominada a los People's Choice Awards, premios que destacan a lo mejor de la industria del entretenimiento internacional, como también a quienes han cumplido un rol como agentes de cambio.

Daniela Nicolás es la única chilena dentro de la lista de nominados. la actriz fue reconocida por por la labor que ejerce en sus redes sociales, en donde ha utilizado su plataforma para visibilizar sobre enfermedades crónicas y autoinmunes.

En conversación con Redgol, la comunicadora se refirió a este importante reconocimiento internacional señalando: “Nunca me imaginé que podía estar nominada por esto. Me imaginé que podía estar nominada por alguna teleserie, algún personaje o por conducir algún programa, pero la verdad que estar nominada por esto, es algo que me hace sentir muy orgullosa de lo que hemos construido con todas las personas que están detrás conmigo, y además esta nominación también sirve para seguir visibilizando lo que estamos haciendo”.

“Personas que quizás no tienen idea de quién soy pero se meten a ver quienes son los nominados y leen en el fondo cual es mi nominación. Es una forma muy bonita de seguir expandiendo la visibilización de estas enfermedades la verdad es que me siento muy orgullosa y muy feliz de lo que hemos construido” , expresó.



¿Cómo votar por Daniela Nicolás en los People's Choice Awards?



Quienes quieran votar por la actriz nacional en los PCAs deben dirigirse a https://www.votepca.com/ y apretar la categoría en donde dice Influenciador Latino del año 2021, al entrar a esa sección deben seleccionar el nombre de Daniela Nicolás y elegir cuando votos quieren entregarle, cifra que va desde 5 a 25. Luego de que hayas seleccionado la cantidad de votos, debes registrarte y tu votación se hará efectiva.