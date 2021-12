Este martes la voz del público se hará escuchar en la nueva entrega de los premios People's Choice Awards 2021, que festeja lo mejor del cine, música, televisión, redes sociales y cultura pop en diferentes categorías.

El evento que será transmitido por E! Entertainment desde el Barker Hangar en Santa Mónica, contará con la presencia de varias estrellas como Ryan Reynolds, Vin Diesel, Timothée Chalamet, Scarlett Johansson, Jason Momoa, Justin Bieber, Shawn Mendes, entre muchos otros artistas.

Pero no solo tendrá la asistencia de famosos actores internacionales, ya que este año tendrá una representante chilena en la categoría "Influencer Latino del año". Se trata de nada más y nada menos que de Daniela Nicolás, quien competirá con influencers de México, Colombia, Argentina, Panamá y Costa Rica.

¿Cuáles son las categorías y 1uiénes son los nominadosde a People's Choice Awards?

Este 2021, los People's Choice Awards tendrán 40 categorías a premiar, entre las que se destacan:

Película de 2021: Dune, Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, No hay tiempo para morir, Veneno: Que haya matanza, entre otros títulos.

Película de Acción de 2021: El escuadrón suicida, Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Godzilla contra Kong, F9: La saga rápida, entre otros.

Película de Comedia de 2021: Coming to America, Space Jam: un nuevo legado, Crucero por la jungla, Amigos de vacaciones, entre otros.

Película Familiar de 2021: Luca, The Boss Baby: Negocio familiar, Tom y Jerry, Cenicienta, entre otros.

Estrella Masculina de 2021: Ryan Reynolds, Chris Pratt, Dwayne Johnson, John Cena, Simu Liu, entre otros.

Estrella Femenina de 2021: Florence Pugh, Margot Robbie, Salma Hayek, Scarett Johansson, Leslie Jone, entre otros.

Estrella Película Drama de 2021: Jason Momoa, Timothée Chalamet, Jamie Lee Curtis, Jennifer Hudson, entre otros.

Estrella Película Acción de 2021: Daniel Craig, Vin Diesel, Charlize Theron, Chris Pratt, entre otros.

Espectáculo de 2021: Loki, Cobra Kai, Somos nosotros, Anatomía de Grey, entre otros.

Espectáculo de Drama de 2021: This is Us, The Walking dead, 9-1-1, Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, entre otros.

Reality Show de 2021: Estando al día con las Kardashians, Prometido de 90 días, Amor y hip hop: Atlanta, entre otros.

Artista Masculino de 2021: Justin Bieber, Bad Bunny, Ed Sheeran, The Weeknd, Shawn Mendes, entre otros.

Artista Femenino de 2021: Adele, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Halsey, entre otras.

Estas son solo algunas de las categorías que se premiarán durante esta jornada.