Durante la tarde de este martes 7 de diciembre, se realizó una nueva versión de los People's Choice Awards 2021 en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, los que fueron presentados por el actor y comediante Kenan Thompson.

A través de 40 categorías diferentes, estos premios celebraron a los artistas de la música, cine, televisión y la cultura pop de todo el mundo, donde destacaron varias estrellas como Justin Bieber quien obtuvo 10 nominaciones en total.

Otros nombres que sonaron fuerte en el ámbito de la música fueron Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Doja Cat y Kacey Musgraves. En el caso de la televisión, las estrellas que destacaron fueron Elizabeth Olsen, Kathryn Hahn, Angela Bassett y Tom Hiddleston.

Por último, pero no menos importante, los actores que tenían varias nominaciones eran Simu Liu, Awkwafina, Florence Pugh y Daniel Craig.

A continuación te contamos quiénes fueron los grandes ganadores de la noche de premios.

¿Quiénes fueron los ganadores de los People's Choice Awards 2021?

People's Champion Award: Dwayne "La Roca" Johnson

Fashion Icon Award: Kim Kardashian

Music Icon Award: Christina Aguilera

People's Icon of 2021: Halle Berry

Influencer Latino de 2021: Calle y Poché

Películas

Estrella Masculina de Película: Dwayne Johnson

Estrella de Película de Acción: Simu Liu

Actor de Comedia de 2021: Chelsea Handler

Programa Diurno de 2021: The Ellen DeGeneres Show

Estrella Femenina de Película: Scarlett Johansson

Película de 2021: Black Widow

Estrella de Película de Comedia de 2021: Dwayne Johnson

Película de Acción de 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Película de Comedia de 2021: Free Guy

Película de Drama de 2021: Cruella

Película Familiar de 2021: Luca

Estrella de Película de Drama de 2021: Kevin Hart

Televisión

Estrella Masculina de Televisión: Tom Hiddleston

Show de 2021: Loki

Reality Show de 2021: Keeping Up With the Kardashians

Show de Drama de 2021: Grey's Anatomy

Show de Comedia de 2021: Never Have I Ever

Estrella Femenina de Televisión de 2021: Ellen Pompeo

Estrella de Drama de Televisión de 2021: Chase Stokes

Talk Show Nocturo de 2021: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Estrella de Reality de 2021: Khloé Kardashian

Show de Competición de 2021: The Voice

El show que merece ser visto en una sentada de 2021: El Juego del Calamar

Show de Sci-Fi/Fantasía de 2021: Lucifer

Estrella de Comedia de Televisión de 2021: Selena Gomez

Competidor de Concurso de 2021: JoJo Siwa

Música

Artista Femenina de 2021: Adele

Artista Country de 2021: Blake Shelton

Artista Masculino de 2021: Lil Nas X

Grupo de 2021: BTS

Canción de 2021: Butter – BTS

Álbum de 2021: Sour – Olivia Rodrigo

Artista Latino de 2021: Bad Bunny

Artista Nuevo de 2021: Olivia Rodrigo

Video Musical de 2021: Butter

Colaboración de 2021: STAY – The Kid LAROI & Justin Bieber

Cultura Pop

Artista Social de 2021: Britney Spears

Especial Pop de 2021: Friends: The Reunion – The One Where They Get Back Together

Game Changer de 2021: Simone Biles

El Podcast Pop de 2021: Anything Goes with Emma Chamberlain