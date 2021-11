La actriz Daniela Nicolás fue la representante chilena en el Miss Universo 2021 en donde tuvo una destacada participación. En conversación con Redgol, la intérprete recordó cómo fue su experiencia en el importante certamen internacional.

Acerca de cómo fue su paso por la competencia, Daniela reveló: “Fue como nada de lo que me imagine, me imaginaba una cosa, fue otra, una Miss Universo una vez dijo ‘nadie se imagina lo que es estar parada con tacos de 15 centímetros y un vestido que no te deja respirar, sonriendo y respondiendo de manera inteligente’. Es horrible, es una presión atroz”.

Asimismo agregó: “Cuando la escuche después del Miss Universo me rei tanto, porque es exactamente eso, fue un trabajo larguísimo, osea desde el Miss Chile hasta llegar al Miss Universo fueron casi dos años, más encima pandemia, estamos en cuarentena, teníamos que sacar un permiso que era un permiso semanal, que era para ir al supermercado lo usábamos para ir a trabajar, una locura”.

Sobre lo complicado que fue prepararse para el evento durante la pandemia, la comunicadora comentó: “Era una semana que nos quedamos todo el equipo, acá en mi casa y vivíamos acá porque o si no no podíamos hacerlo, sumado a mi enfermedad, que con estrés obviamente aumenta, entonces vivía ya como en la clínica, preparándome para el Miss Universo”.

Daniela reveló que a pesar de las complicaciones por las que tuvo que pasar durante el certamen, feliz volvería a presentarse en una competencia de tal nivel.“Pero la verdad es que es una experiencia que la repetiría 400.000 veces, es único, estas con mujeres de todo el mundo, mujeres que son super empoderadas”.

“El Miss Universo logró juntar a mujeres tan inteligentes, tan empoderadas, con tantas causas en pro de la sociedad, miraba y pensaba ‘esto no va a volver a pasar’, que lindo y disfrutarlo a concho”, concluyó señalando.