La actriz Daniela Nicolás anotó recientemente otro importante hito a su carrera, la intérprete es la única chilena nominada a los E! PEOPLE’S CHOICE AWARDS en la categoría Influencer del Año.

En conversación con Redgol, Daniela comentó su emoción frente a su nominación al importante evento en donde está nominada por la labor que realiza en sus redes sociales, en donde utiliza su plataforma para visibilizar sobre enfermedades crónicas y autoinmunes.

La comunicadora tiene Artritis Reumatoide y ha compartido públicamente las consecuencias que tiene el padecimiento en su cuerpo.

Sobre cómo nació la idea de utilizar sus redes sociales para hablar abiertamente sobre dichas enfermedades, la representante de Chile en el Miss Mundo 2021 señaló: “Cuando me diagnosticaron al principió fue como ‘¿pero la artritis no es como para las personas de la tercera edad?, después me entero de que la artritis le puede dar a niños de meses o un año”,

“Entonces, empiezo a investigar porque nadie de mi entorno tenía ningún tipo de artritis o alguna enfermedad autoinmune, entonces no tenía a quien preguntarle y meterse a internet significa morir”.

Asimismo agregó: “Como que dije ‘Ok, si yo estoy pasando por eso, quizás cuántas personas más están pasando por lo mismo y nadie se está haciendo cargo de esa carencia por decirlo de alguna forma”.

Continuando con su relato, señaló: “Porque puedo tener un muy buen tratamiento, puedo acceder al mejor doctor pero el acompañamiento del paciente para mi en lo personal es igual de importante que un buen tratamiento y eso no estaba pasando”.

“Hay es cuando decido contar esto y me di cuenta que había muchísima gente que estaba pasando por lo mismo y que se sentían igual de solas que yo y después me di cuenta que esto ya era a nivel latinoamericano, en muchisimos paises pasaba lo mismo, muy pocas personas tenían acceso a un lugar de encuentro, a un lugar de conversación, de educación sobre este tipo de enfermedades”.

Compartir su historia en Redes Sociales

Daniela señala que en un comienzo lo hizo para ver si su experiencia podía ayudar a alguien. “Pero después me di cuenta que había una carencia tan grande a nivel internacional que fue como ‘ok, alguien tiene que hacerse cargo, ocupemos el tiempo libre en que alguien se haga cargo’”.

“La verdad es que hemos logrando grandes cosas, ha sido súper bonito y espero que sigamos mucho tiempo más ayudando. Comencé a hacerlo pensando en el resto, pero me di cuenta que es una ayuda mutua, cada mensaje que me llega de alguien contándome su experiencia me siento más normal, entonces al final hemos armado una comunidad muy bonita y estoy muy feliz por haberme atrevido a contarlo en un principio”, expresó la actriz.