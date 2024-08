Un emotivo episodio de “De tú a tú” se emitirá este viernes en donde Daniel Valenzuela conversará a fondo con Martín Cárcamo, en donde se refiere a un comentado episodio en su vida: La separación con Paloma Aliaga.

La pareja se conoció en el programa “Extra Jóvenes” y comenzaron un romance. Finalmente, el año 2007 se casaron tras un largo pololeo en el programa de Canal 13 “Cásate conmigo”.

Sin embargo, el 2013 la relación llegó a su fin luego que se destapó la noticia de que Paloma tenía un romance con el hermano de Daniel, Cristóbal, quien en la actualidad es su esposo.

Cómo se enteró de la infidelidad de Paloma y Cristóbal

El animador señaló que como matrimonio estaban “en un matrimonio desconectado, con mucho cariño que se mantiene hasta hoy, pero como pareja, muertos. Éramos muy jóvenes y yo no fui tan buena pareja, no la remé tampoco, no busqué terapia ni opciones de pelearla”.

“Quizás era parte de mi esencia, yo me siento mejor solo, me cuesta estar en pareja, entonces mi personalidad no colaboró tampoco”, explica en el programa.

Acerca de cómo se enteró de la compleja situación. “Estaba animando un programa en Telecanal y me llegaban comentarios de que iba a salir una nota sobre el tema. Yo no lo podía creer, y no lo creí”.

“Aguanté dos semanas sin decir nada, decía que nada que ver, tan desconectado estaba. Hasta que llegó el momento en que me dijeron que el tema iba tal día, todo explotó, y ahí entendí, con los hechos ya acontecidos”.

Tras esto, el animador señala que le preguntó a Paloma si era verdad. “Si te soy honesto, para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojos que estábamos”.

Agregando que el mayor impacto fue que su hermano era el tercero en cuestión. “Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo, con más distancia”.

Señalando que inmediatamente se produjo la separación. “Lo que sentí en esa conversación, donde mi hermana me acompañó como testigo silente, es que había una desconexión y que no íbamos a llegar a un punto de encuentro jamás, era tiempo al tiempo no más. Después no volvimos a hablar por un buen tiempo, meses. Pero fue un tiempo sanador. Y agradezco que haya sido como fue”.