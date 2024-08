El actor Felipe Armas estuvo presente en el programa que conduce Eduardo de la Iglesia, “Todo va a estar bien”, en donde reveló duros momentos que ha pasado desde la muerte de su esposa Claudia a causa de un cáncer, el cual le fue diagnosticado el 2016.

Estuvieron juntos por 25 años, señalando que ha sido un proceso extremadamente difícil y doloroso. “La Claudita se fue a los 46 años; para mí fue un infierno. Los primeros meses viví en un ala de la casa y no quería salir de ahí”, expresó en el espacio.

Felipe Armas revela confiesa difícil momento personal

En el espacio, el artista señaló: “Estuve cinco días sin luz, me bañaba en casa de vecinos. A mis vecinos tengo que darles un saludo, porque yo me sentía solo. Desgraciadamente, enviudé“.

“Yo le aconsejo que vayan a examinarse. Ella estuvo cinco años muy feliz, construimos la casa, los perritos y todo, pero un día avanzó como un tsunami. Yo la noté. Un día se sentó en la escalera y me dijo ‘no quiero luchar más’. Yo le dije ‘no, Claudia, vamos a salir adelante’. Yo pensaba que íbamos a salir adelante”.

Pero todo cambió tras una estancia en el hospital. “El doctor me dijo: ‘No te las vas a llevar, a ella le quedan entre cinco y seis días’. Me senté en una escalera de la clínica y sentí que se me iba la vida”.

“Parte de mi vida está en otro lado. Estuvimos 25 años casados y, por alguna razón, nunca nos dormimos peleados. Es una de las mujeres más nobles que he conocido”, agregando que seguir adelante es un proceso difícil. “Se avanza entre las llamas del infierno, todo te duele y todo te quema, pero ella está en otro lugar y yo lo sé”.

“Yo quería que ella pensara que iba a vivir hasta el final, no quería que se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente”, explicó.

