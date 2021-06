Daniel Fuenzalida recuerda que le pidieron que sacara a Sergio Rojas del Me Late

El conductor de Me Late, Daniel Huevo Fuenzalida, hizo una curiosa revelación en el programa de TV+, donde señaló que antiguos ejecutivos del canal le pidieron que sacara al periodista Sergio Rojas del espacio.

En el espacio estaban hablando sobre el rating que ha obtenido la teleserie La Torre de Mabel, de Canal 13, cuando Daniel confesó lo ocurrido.

"Hay una cuestión. En Canal 13 le estarían dando un tiempo a La Torre de Mabel. Recordemos lo que pasó con De Tú a Tú. Se hablaba mucho de crisis, que no marcaba, que los dos dígitos. Y se le empezó a dar tiempo, hasta que la gente pudo enganchar y la producción de Martín Cárcamo modificó la edición del programa, cómo grabar el programa, el foco del programa. Y pudieron salir adelante con un buen producto”

A lo que Sergio Rojas responde: “Tu dijiste una palabra clave: modificación. Cosa que Martín pudo hacer sobre la marcha. Y en este caso (de La Torre de Mabel), ¿qué van a modificar? Si todas las escenas están grabadas”

Mientras hablaban sobre los productores y ejecutivos de los canales, el conductor del espacio reveló: "A mí me dijeron la otra vez, antiguos ejecutivos, no estos, me dijeron ‘oye, tú tienes que sacar del Me Late a Sergio Rojas’”

“Yo dije ‘no. Es mi programa, llevo cinco años haciendo el programa y no puedo sacar a Sergio Rojas. Si se va él, me voy yo”, expresó el animador, provocando la risa de los panelistas Pamela Díaz, Andrés Caniulef y el mismo Rojas quien señaló: “Tampoco le pongai tanto. Yo mismo me echo y me vas a echar voh…”

Fuenzalida agregó: “Y me dijeron ‘no te olvides que te estamos pagando por esto’. ‘Ya, sácalo nomás…’" señaló entre risas.