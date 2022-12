La influencer se lanzó a recuperar las memorias del tortuoso vínculo que mantuvo con el ex chico reality español.

La historia parece no acabar y Daniela Castro volvió a recordar lo que fue la tóxica relación amorosa que tuvo con el ex chico reality español Pascual Fernández, con un repaso al "drama", "manipulación" y "show de llanto" que jugaron un papel protagónico en los dañinos días que compartieron.

¿Qué dijo Dani Castro de Pascual Fernández?

Invitada al programa Zona de Estrellas, la influencer se dispuso a comentar lo que han sido sus relaciones amorosas, pero en particular llamó la atención lo que tuvo para decir del europeo.

"Él jugaba mucho con el silencio, con el enojarse, con la indiferencia. Juegan con tus emociones (...) Yo dejé de ver a muchos amigos, mi vida giraba en torno a que lo ayudara en el trabajo, a por qué no le conseguía trabajo", postuló.

El juego de utilización llegó a tal punto que Castro se empezó a cuestionar a sí misma. "Siempre eran las mujeres tímidas o sumisas que caían en pololeos tóxicos y no entendía por qué yo, que tenía personalidad, terminé poniéndome patas para ir al matinal porque no le gustaba que usara vestido sin patas abajo".

Así fue que "yo tuve muchas señales que omití, juegan con tus emociones... Yo dejé de ver a muchos amigos, mi vida giraba en torno a que lo ayudara en el trabajo, a por qué no le conseguía trabajo".

Fue en 2019 que el pololeo no rindió más. La tensión estaba muy alta y terminaron rompiendo. "Yo agarré mis cosas y salí, porque todas las veces que terminé, era un show de llanto, casi que me voy a cortar las venas, fotos llorando. Era un drama y una manipulación y al final tu cedes", dijo la ex MasterChef en su testimonio.