"Luego dice que en el colegio le hacían bullying por ser potona": Dani Castro recibe críticas por broma sobre el coronavirus

La influencer Dani Castro está en el centro de la línea de fuego digital esta semana. Muy activa en las redes sociales, la ex participante de "Masterchef Chile" ha mostrado cómo se están dando sus vacaciones en República Dominicana por estos días.

En medio de su descanso, se encontró con una pasajera oriental con la que compartía en el mismo hotel. Castro entonces la registró bailando enérgicamente la canción "24K Magic", de Bruno Mars, mientras relataba en tono de broma "Yujuuu, no tengo coronavirus".

Se puede ser tan aweoná???? pic.twitter.com/6Ty04hXNPG — Bastián (@basttiantino) February 5, 2020

Todo quedó expuesto en una historia de Instagram que posteriormente un usuario terminó compartiendo en Twitter y como es usual en esa red social la cosa creció con una lluvia de críticas a Castro, mientras se mantiende disfrutando de las bondades de Punta Cana.

Algunos de los cuestionamientos fueron los siguientes:

Llevar el perro a Lollapalooza la dejo mal. — Fabian (@fabilicious30) February 5, 2020

CUICOS SIENDO CUICOS — Cona (@conarebo) February 6, 2020

Eso es lo que me da más rabia. Estar en un ambiente tranquilo, sin hacerle daño a nadie, y que una weona se sienta con el derecho de subirte a sus redes sociales para webiarte. Cómo se llama esa enfermedad? Es muy de cuico, conozco varios que la tienen. — Solar (@Solar_Cindy) February 6, 2020

me caga wn que se tomen la wea tan como si nada wn el coronavirus esta matando gente y les influercers qlos se rien, lo tiran como talla y hay que perdonarlos wn? son unos RACISTAS y punto wn q asco dan — Paloma Matus (@palomamatus21) February 5, 2020

vi sus historias y en una decía que estaba súper zen aprendiendo a sanarse desde la mente....

bien poco consecuente estar riéndose de una desgracia de la humanidad y querer ser zen, luego dice que en el colegio le hacían bullying por ser potona...ahí si que no entendí ná — Daisy �� (@daisynrock) February 5, 2020

No puedo creerlo. Ya es como 3er “””influencer””” que veo hacer esto. Cómo no piensan por un segundo? @ladanicastror edúcate. — Manuela Tironi (@ManuTironi) February 5, 2020

Esa mina le falla en mala pero como acá en chile alguna gente la sobrevalora se creen Diosas ����‍♂️����‍♂️ — neme muñoz (@neme_munoz) February 5, 2020

Hasta ahí con la broma sobre el coronavirus y sus cuestionamientos, algo sobre lo que Dani Castro pareció no enterarse. Pero si reaccionó ante otros comentarios sobre su físico.

Resulta que como se encuentra de vacaciones, la joven ha publicado más de una foto en bikini, luciendo su físico y a más de un usuario le llamó la atención el tamaño de su trasero.

Fue así que comenzó a cosechar comentarios del tipo "Danos el dato del doctor que te operó los glúteos, por favor. Quedaron bonitos" y "nunca se te había visto tanto poto, siempre fuiste menudita. Mostrando tu linda ropa y estilo, pero ahora vas por otro lado parece".

Castro enfrentó la situación, pero se lo tomó con relajo. "Habla muy mal de usted este tipo de comentarios. Si me voy por otro lado, ¿algún problema? ¿Por qué juzgar?", indicó a uno de los comentaristas.

Mientras que a la persona que le comentó "y el dato del aumento de glúteos, porque antes no estabas así", Castro le respondió: "jajajaja esto si es chistoso, jamás me lo habían dicho. Vea mi fotos siempre he tenido poto. Lo qué pasa que no lo muestro siempre pue".