La franquicia de Spy Kids es de las más recordadas por algunos y es que la comedia de acción y aventuras de una familia de espías es un clásico del cine.

La franquicia, dirigida por Robert Rodríguez, cuenta con cuatro películas y las primeras tres nos cuentan las aventuras de Juni y Carmen Cortez, dos niños que se convierten en mini espías luego de que sus padres son secuestrados,

Luego de años del estreno de la última película, que es de las menos recordadas por los fans, se anunció que una nueva película de los Mini Espías estaba en producción para Netflix.

Hay novedades del reboot

El reboot de Mini Espías llega luego de 20 años desde el estreno de la primera película en los cines y continuará siendo fiel a la historia original que sigue las aventuras de dos mini agentes que contribuyen a la agencia de espionaje de sus padres.

La cinta llegará directa y exclusivamente a la plataforma de Netflix teniendo por nombre “Spy Kids: Armageddon” y será dirigida nuevamente por Robert Rodriguez quién ya entregó un poco más de detalles sobre la cinta.

En una reciente promoción de su película “Hypnotic”, Rodríguez reveló a Collider cuándo podríamos ver la nueva película en el streaming, lo que podría ser durante este 2023.

“No sé si puedo revelar la fecha de estreno, pero se acerca, es este año. No lo hemos anunciado aún, pero se estrenará este año. Acabo de terminar la música, así que ya sabes, todavía estamos esperando los efectos visuales. Lo que no estará listo hasta agosto, por lo que (su estreno) no será hasta después de agosto”, explicó.

La película contará en su elenco con Zachary Levi (Shazam!), Gina Rodriguez, Billy Magnussen, D.J. Cotrona y Fabiola Andujar, entre otros más y por el momento no hay mayor información sobre un posible cameo del cast original de Mini Espías.