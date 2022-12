Han sido semanas movidas para DC Studios, esto debido a los rumores sobre el futuro que tendrá el estudio con la llegada de Peter Safran y James Gunn como nuevos directores, además de la línea que tienen pensado para el Universo de DC y la restructuración del mismo.

Debido a todos los rumores y la cantidad de haters que han salido a la luz con este hecho, el actor de Shazam!, Zachary Levi, alzó la voz en un directo en Instagram.

La Saga de restructuración de DC

Mediante un extenso video en vivo que se puede encontrar en su perfil de Instagram, Levi alzó la voz sobre lo que él llamaría “La Saga de Restructuración de DC” en dónde abordó el acoso que está recibiendo Gunn en redes sociales y los rumores e informes engañosos que han circulado por internet en los últimas semanas.

Según su perspectiva, Levi, cree que muchos de los rumores que han llenado el internet en el último tiempo sobre el futuro de DC Comics y su personaje, son descaradamente falsos y erróneos, de hecho el actor menciona que cree que gran parte de esos rumores son debido a que a la gente no le gusta James Gunn o él mismo.

De igual forma el actor expresó su cariño al ex presidente de DC, Walter Hamada, y además mencionó que Safran y Gunn son los mejores para guiar el DCU.

“Si estás escuchando esto… Yo no soy el jefe, no sé lo que está pasando en última instancia, pero te puedo decir sin una sombra de duda que… Escucha yo amaba a Walter Hamada, lo amaba como jefe, lo amo como ser humano, y espero trabajar con él a donde quiera que vaya, pero no podría haber elegido a dos personas mejores para ser las personas que están ayudando a guiar ahora hacia donde el Universo de DC se dirige ahora”.

Lo que pasó antes

Asimismo el actor reconoció que mucha gente no disfrutaba del antiguo DCU “Si estás ahí fuera y realmente te gusta lo que pasó antes, puedes hacerlo, está bien" expresó. "Pero date cuenta de que hay mucha gente a la que no le gustaron esas cosas y siempre deberíamos intentar llegar al mayor público posible, haciendo feliz a tanta gente como sea posible” mencionó.

Además, agregó que “Para eso estamos en el entretenimiento, y eso es lo que creo que Peter Safran y James Gunn están tratando de hacer”.

Denles un respiro

De igual forma, Levi mencionó que la posición a la que llegaron Safran y Gunn “no es una posición fácil, les dieron todas esas cosas que ya estaban en mucho conflicto”.

Por lo tanto, pidió al público que les den un respiro a los nuevos jefes “denles un respiro. Tómenlo con calma. Tómense un respiro. Son las fiestas, por el amor de Dios. Simplemente disfruten lo que son estas vacaciones, denles algo de tiempo para disfrutar de estas vacaciones y veamos qué pasa al otro lado de esto”.

Mientras tanto, aún tenemos que esperar hasta principios de año para saber cuál será el camino que tomará el nuevo universo que tienen pensando Safran y Gunn para DC.