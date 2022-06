Mini Espías, la película que estrenó su primera entrega en 2001, tendrá oficialmente un reinicio en Netflix y esta semana se anunció el nombre de los actores que interpretarán la nueva historia.

La producción que será un reinicio de la trama centrada en las aventuras de los hermanos Carmen y Juni Cortez, se desarrolla después de que los hijos de los mejores agentes secretos del mundo ayuden, sin saberlo, a un poderoso desarrollador de juegos a liberar un virus informático que le da control de toda la tecnología.

Esto los llevará a convertirse en espías para salvar a sus padres y al mundo.

Robert Rodriguez, quien también estuvo detrás de We Can Be Heroes de 2020, será el encargado de escribir, dirigir y producir la nueva película de Netflix, Skydance y Spyglass.

¿Quiénes serán los protagonistas del reinicio de Mini Espías de Netflix?

Los actores que darán vida a los personajes principales en el reinicio de Mini Espías son Gina Rodríguez , Zachary Levi , Everly Carganilla y Connor Esterson.

Mini Espías el reinicio todavía no tiene fecha de estreno en Netflix.